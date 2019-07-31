В августе летний кинотеатр в «Песочнице» покажет четыре фильма

В августе уличные кинопоказы, которые видеосервис VOKA организует на территории столичного фудкорта «Песочница», пройдут в партнерстве с онлайн-кинотеатром ivi.

Фото poshyk.info

На большом экране и под открытым небом можно будет посмотреть четыре фильма: 4 августа — американскую комедию «Красотка на всю голову» с Эми Шумер и Мишель Уильямс, 11 августа — бельгийский мультфильм «Королевский корги» о путешествии королевского питомца Рекса обратно в Букингемский дворец, 18 августа — французскую комедию «Непотопляемые» о компании мужчин, решивших освоить синхронное плавание, 25 августа — датский триллер «Виновный» о диспетчере службы спасения, который однажды принимает необычный звонок с просьбой о помощи и становится свидетелем семейной драмы.

Вход в летний кинотеатр в «Песочнице» (ул. Куйбышева, 45) свободный. Начало показов — в 15:00.