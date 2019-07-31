Для динамовцев уменьшили площадку на «Минск-Арене»

В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» будет играть на уменьшенной до «финских» размеров площадке.

По информации пресс-службы клуба, ширина площадки составит 28 метров вместо нынешних 30 («европейская» площадка). На пресс-конференции перед стартом предсезонной подготовки генеральный директор клуба Дмитрий Басков сообщил, что перейти на «канадскую» (26 метров) нет возможности, но рассматривается вариант перехода на «финскую». Длина «коробки» останется прежней — 60 метров.

Лед на «Минск-Арене» будет залит во второй половине августа. Пока динамовцы тренируются на площадке конькобежного стадиона.

Готовность перейти на «финский» размер с сезона-2020/21 высказала минская «Юность». Не исключено, что вслед за минчанами последует «Бобруйск».