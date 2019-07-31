Литовцы проведут учения по отработке действий в случае аварии на БелАЭС

/ Беларусь-ЕС
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Учения по отработке действий в случае аварии на Белорусской АЭС пройдут 5 сентября в Вильнюсе, сообщил 31 июля журналистам глава администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис.

По сценарию учений, предполагается эвакуация жителей литовской столицы в результате инцидента на БелАЭС и радиационного заражения в радиусе 50 километров от атомной станции, передает DELFI.

«По сценарию, определенную часть Вильнюса нужно эвакуировать, люди будут направляться на так называемые пункты санитарной обработки, — сказал Подярскис. — Пункт будет оборудован возле "Сименс-арены". Мы там выполним эту процедуру: переоденем людей, посадим их в автобусы и по улице Укмергес отправим в направлении Укмерге».

Глава администрации самоуправления литовской столицы также сообщил, что во время учений будут имитировать кибератаки на компьютерные системы муниципальных предприятий и служб, чтобы оценить их готовность отражать подобные угрозы. «Мы внесем перебои в работу государственных ведомств, посмотрим, как мы все готовы», — сказал Подярскис.


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Он считает, что ведомства «вяло готовятся» к запуску БелАЭС и возможным инцидентам. Администрация самоуправления, по его словам, уже сейчас видит «большие дыры» в готовности к чрезвычайным ситуациям на атомной станции, которые выражаются в нехватке финансирования, оборудования, слабом сотрудничестве между ведомствами.

БелАЭС возводится вблизи Островца. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Повилас Подярскис Город: Вильнюс

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