Здания завода Кирова в Минске продали при снижении цены на треть

Белорусская компания, название которой пока не разглашают, купила на аукционе за 8 миллионов долларов несколько производственных зданий на улице Красноармейской, рассказали в Центре промышленной оценки.

Источник: Центр промышленной оценки

Комплекс зданий завода Кирова начали продавать еще в 2003 году, но часть их была реализована только в 2013-м компании «Белнефтегаз». Остальные сооружения продали лишь сегодня, 31 июля, и лишь с четвертой попытки при снижении цены на 30%, сообщается на сайте Центра промышленной оценки.

Как рассказал директор организации Николай Музыченко, на аукцион поступило одно заявление. Поэтому лот ушел с молотка по цене на 5% выше начальной — за 16 434 835,20 белорусского рубля.

Согласно ПДП, этот участок подлежит трансформации со сносом расположенных на нем производственных зданий и сооружений для последующего размещения многофункционального общественного комплекса с блоком зданий административно-делового назначения со встроено-пристроенными объектами торговли, бытового обслуживания и общественного питания и жилым блоком. Тут также прописано размещение встроенно-пристроенного детского сада на 75 мест.