Минфин занял в России 160 млн долларов

/ Экономика
Просмотров: 67

Банками-организаторами эмиссии выступили «Газпромбанк», «Совкомбанк», банк «Финансовая корпорация Открытие», соорганизатором — Евразийский банк развития.

«Совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании», — отметил Минфин.

Министерство обращает внимание, что изначально планировало привлечь ресурсы по ставке 9,10-9,35% годовых, однако с учетом повышенного спроса на белорусские гособлигации их удалось разместить по 8,65%.

«По сравнению с дебютным выпуском облигаций Республики Беларусь 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд российских рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные», — подчеркивается в сообщении ведомства.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минфин Беларусь-Россия денежная эмиссия

Другие материалы на эту тему:

Почему в Беларуси опять заговорили о запуске печатного станка

Почему в Беларуси опять заговорили о запуске печатного станка

Попытка «напечатать» ВВП подорвет достижения последних лет

Попытка «напечатать» ВВП подорвет достижения последних лет

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак