Минфин занял в России 160 млн долларов

Банками-организаторами эмиссии выступили «Газпромбанк», «Совкомбанк», банк «Финансовая корпорация Открытие», соорганизатором — Евразийский банк развития.

«Совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд российских рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании», — отметил Минфин.

Министерство обращает внимание, что изначально планировало привлечь ресурсы по ставке 9,10-9,35% годовых, однако с учетом повышенного спроса на белорусские гособлигации их удалось разместить по 8,65%.

«По сравнению с дебютным выпуском облигаций Республики Беларусь 2010 года (7 млрд российских рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд российских рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные», — подчеркивается в сообщении ведомства.