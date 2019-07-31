На Аляске погибли три туриста из Германии

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Европейские путешественники могли оказаться в холодной воде, после того как их выбросило из лодки из-за отколовшегося куска льда.

В американском штате Аляска у ледника Вальдес нашли тела трех погибших туристов, которые принадлежат пожилой замужней паре и 62-летнему мужчине. Об этом сообщило местное издание Anchorage Daily News. Двое погибших были найдены в воде, третий — на льдине.

Следователи предполагают, что перед смертью туристы находились на надувном каноэ. Они были в спасательных жилетах. Причина смерти пока не установлена, но указаний на насильственную смерть нет.

Ранее на Аляске погибла туристка из Беларуси Ника Никонова.
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Тэги: Аляска гибель туристов Германия-США

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