Николай Лукашенко подарил президенту Узбекистана статуэтку зубра

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев провели неформальную встречу в резиденции «Заславль».

Фото: president.gov.by

По информации пресс-службы президента Беларуси, политики прогулялись по территории резиденции и обменялись подарками. Лукашенко подарил узбекскому коллеге панно «Беларус» и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил статуэтку зубра. Мирзиёев в свою очередь подарил белорусскому официальному лидеру статую хоккеиста.

Президенты общались в резной беседке, которую Мирзиёев подарил Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан.