Балтика влияет: в Беларусь пришла прохлада

/ Общество
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Сегодня Беларусь оказалась под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря.

По прогнозом синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах, преимущественно по северу страны, пройдут дожди (возможны грозы).

Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется днем до +15..+21°С (по юго-западу до +23°С).

В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха:

  • утром +13..+15°С;
  • днем +16..+18°С;
  • вечером +14..+16°С.
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Тэги: погода

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