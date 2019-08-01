Балтика влияет: в Беларусь пришла прохлада
Сегодня Беларусь оказалась под влиянием неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря.
По прогнозом синоптиков, будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах, преимущественно по северу страны, пройдут дожди (возможны грозы).
Ветер северо-западный умеренный. Воздух прогреется днем до +15..+21°С (по юго-западу до +23°С).
В столице существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха:
- утром +13..+15°С;
- днем +16..+18°С;
- вечером +14..+16°С.