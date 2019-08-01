Тренер БАТЭ: когда долго находишься под давлением трудно принимать взвешенные решения впереди

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал ответный поединок с норвежский «Русемборгом», который прошел в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В Тронхейме белорусская команда уступила 0:2 (первый матч в Борисове закончился викторией «желто-синих» - 2:1).

По мнению Баги, его команда оба матча находилась «под серьезным давлением», так как был «сильный соперник». «Дома победили и имели шанс на общий успех. Но сегодня давление, взаимодействия «Русенборга» склонили чашу весов в его сторону», - приводит пресс-служба БАТЭ слова наставника.

Он посетовал на то, что команда не смогла воспользоваться «грозным орудием» - контратаками: «Имевшиеся подходы, предпосылки не реализовали. Когда долго находишься без мяча, под давлением, затем трудно принимать взвешенные решения впереди. Усталость-то накапливается».

Бага сообщил, что после финального свистка «поддержал команду»: «Мы бились до конца, но иногда случаются и неудачи. Сегодня мы уступили, в следующих поединках, надеюсь, победим».