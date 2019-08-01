«Смертельную битву» покажут по-белорусски и с живой озвучкой

В кинотеатре «Москва» 8 августа состоится премьера фильма Mortal Kombat («Смертельная битва») на белорусском языке. Ее особенностью станет живая озвучка кинохита 90-х годов.

Такой формат впервые будет реализован проектом «Беларускія ўікэнды». Озвучка и прокат картины осуществлен компанией «Кінаконг» и генеральным партнером проекта – velcom | A1. Дополнительный показ пройдет 10 августа.

Необычный киносеанс начнется 8 августа в 19:00. Свои реплики со сцены кинозала будут произносить актеры Павел Харланчук, Сергей Жбанков, Олег Гарбуз, Кристина Дробыш. Одного из главных героев фильма – Лю Кана – озвучит известный спортсмен и первый двукратный чемпион мира по версии Kunlun Fight Виталий Гурков. В озвучивании также примет участие обладательница многочисленных наград мировых и европейских чемпионатов по художественной гимнастике Мелитина Станюта.

Показ в «Москве» 10 августа пройдет уже с дубляжом в записи. Начнется он в 17:00.

Видеоигра Mortal Kombat вышла в 1992 году и сразу же стала настолько популярной, что получила продолжение в самых разных видах, среди которых – фантастический боевик Пола У. С. Андерсона, выпущенный в 1995 году. Фанаты игры ломились в кинотеатры и пункты кинопроката, чтобы посмотреть на большом экране, как бывший шаолиньский монах Лю Кан (Робин Шоу), голливудская звезда Джонни Кейдж (Линден Эшби) и агент спецназа Соня Блейд (Бриджит Уилсон) рискуют своими жизнями, чтобы выиграть Смертельную Битву за Землю. Им противостоит злодей Шан Цзун в исполнении Кэри-Хироюки Тагавы, а помогает бог грома Рейден, которого играет Кристофер Ламберт.

Несмотря на то, что фильму уже больше 20 лет, интерес к нему не угасает, а Mortal Kombat до сих пор остается одной из самых успешных и влиятельных франшиз в истории видеоигр. На 2021 год намечен выход новой киноверсии.