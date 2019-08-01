Лукашенко – Мирзиёеву: мы с вами полностью перевернули белорусско-узбекские отношения

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По словам Александра Лукашенко, его отношения с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым полностью перевернули двусторонние отношения.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Нет необходимости говорить о том, как мы ждали вас. Буквально за последние два года мы с вами полностью перевернули наши отношения», - заметил Лукашенко.

Он уточнил, что, в принципе, «нечего переворачивать, надо было заново их создавать».

Ранее Naviny.by писали, что накануне в ходе неформального общения президенты обменялись подарками. В частности Мирзиёев подарил официальному белорусскому лидеру скульптуру Лукашенко-хоккеист.
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Тэги: Беларусь-Узбекистан Персона: Шавкат Мирзиёев Александр Лукашенко

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