Лукашенко намерен найти место Беларуси в экономике Узбекистана

На данный момент товарооборот между двумя странами составляет около 160 млн долларов. Однако есть большой потенциал для его увеличения. Об этом было заявлено в ходе переговоров Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеёва.

Лукашенко рассказал, что во время ужина у него дома президенты «более половины времени уделили нашим отношениям».

По его словам, «нет закрытых тем в Беларуси, нет тех вопросов, которые мы могли бы не решить». «Все, что мы производим, нужно в Узбекистане. Все, что вы производите, необходимо нам. В той промышленной и сельскохозяйственной революции, которую вы начали в Узбекистане, мы, я думаю, будем не лишними и свое место найдем», - резюмировал глава белорусского государства.

Ранее Naviny.by писали, что накануне в ходе неформального общения президенты обменялись подарками. В частности Мирзиёев подарил официальному белорусскому лидеру скульптуру Лукашенко-хоккеист.