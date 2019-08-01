Яндекс запустил в Беларуси новые сервисы — «Плюс» и «Станцию»

Яндекс представил в Беларуси два новых продукта: единую подписку на свои сервисы Яндекс.Плюс и умную колонку Яндекс.Станция.

Яндекс.Станция — это умная колонка Яндекса с голосовым помощником Алисой. Благодаря Алисе многое можно делать голосом, в том числе управлять музыкой и фильмами, которые человек получает с подпиской «Плюс». Например, можно попросить Алису поставить любимую песню, посоветовать что-нибудь новое или найти хорошую комедию на вечер.

«Станция» помогает в самых разных делах. Просто беседуя с ней, люди могут узнать прогноз погоды, поставить будильник, сыграть в игру или включить детям сказку. Голосом можно даже зажечь свет или поставить чайник: Алиса управляет умным домом и работает с десятками умных устройств Redmond, Samsung, Xiaomi и других производителей.

«Станция» поступит в продажу 14 августа по цене 369 рублей.

Яндекс.Плюс — это подписка на разные сервисы Яндекса. В том числе на Яндекс.Музыку и «Кинопоиск». Кроме того, подписчики получают постоянную скидку 10% в Яндекс.Такси по тарифам «Комфорт» и «Бизнес», а также дополнительные 10 гигабайт на Яндекс.Диске и скидку 30% на покупку места.

На старте Яндекс.Плюс продается по сниженной цене — 3,99 рубля в месяц, при этом первый месяц подписки бесплатный.

Подписчики Яндекс.Музыки получают «Плюс» автоматически, без доплат.