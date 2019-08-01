В пятницу в Беларуси температура воздуха понизится до +7°С

/ Общество
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В пятницу, второго августа, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса.

По прогнозам Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, не исключены грозы.

Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха:

  • минимальная ночью +7..+13°С;
  • максимальная днем +15..+21°С.

Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.
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Тэги: погода

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