В пятницу в Беларуси температура воздуха понизится до +7°С
В пятницу, второго августа, погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса.
По прогнозам Белгидромета, ожидается облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут дожди, не исключены грозы.
Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха:
- минимальная ночью +7..+13°С;
- максимальная днем +15..+21°С.
Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем существенно не изменится.