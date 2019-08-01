Россиянин пытался вывезти из Беларуси в Литву крупный янтарь

Почти два килограмма необработанного янтаря пытался вывезти в Литву гражданин России. Попытка контрабанды не удалась в пункте пропуска «Котловка».

Фото пресс-службы ГТК

Как сообщили в таможне, мужчина следовал по «зеленому» коридору на «Шкоде». «При проведении таможенного контроля обнаружено пять камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 граммов. Крупные камни мужчина скрыл в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что они являются сувенирными изделиями», - отметили в ГТК.

В отношении россиянина открыто административное производство по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.