Россиянин пытался вывезти из Беларуси в Литву крупный янтарь

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Почти два килограмма необработанного янтаря пытался вывезти в Литву гражданин России. Попытка контрабанды не удалась в пункте пропуска «Котловка».

Фото пресс-службы ГТК

Как сообщили в таможне, мужчина следовал по «зеленому» коридору на «Шкоде». «При проведении таможенного контроля обнаружено пять камней янтаря, вес каждого из которых составляет от 300 до 500 граммов. Крупные камни мужчина скрыл в карманах пиджака и джинсов, утверждая, что они являются сувенирными изделиями», - отметили в ГТК.

В отношении россиянина открыто административное производство по ч. 1 ст. 14.5 КоАП.
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Тэги: ГТК Беларусь-Литва-граница янтарь контрабанда Котловка

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