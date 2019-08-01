В Беларуси выросла стоимость строительства жилья с господдержкой

Средняя стоимость строительства жилья с государственной поддержкой в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 6% до 880 рублей за квадратный метр, сообщил 1 августа на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Фото pixabay.com

При этом, по его словам, средняя стоимость строительства за счет всех источников финансирования в первом полугодии составила 1.053 рублей за кв. м (в первом полугодии 2018 года — 947 рублей).

«Стоит отметить, что стоимость строительства с господдержкой не превышает среднюю заработную плату по стране, а рентабельность строительства находится в пределах 5%. Для других категорий граждан стоимость складывается из рыночных условий на договорной основе», — заметил представитель министерства.

По его информации, в первом полугодии построено 1 млн. 705 тыс. кв. м жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 635,7 тыс., в том числе 439 тыс. — с использованием господдержки. Для многодетных семей построено 3.049 квартир. Также построено 465 квартир социального пользования (23,8 тыс. кв. м), введено в эксплуатацию 714 арендных квартир (41 тыс. кв. м).

«В лидерах Гомельская область, где построено 51% жилья от годового задания, и Минская область — 48%. Отстают Витебская область — 31,4% и Минск — 35,8%. Есть разные причины. Для Витебской области это благосостояние и отставание в строительстве инженерных сетей из-за погодных условий. Для Минска — особая ситуация, строить особенно и негде, а если есть, то нужны очень большие вложения в инженерные коммуникации. Много средств тратится из бюджета, но он тоже не резиновый», — пояснил Авраменко.

Он напомнил, что в 2019 году планируется построить 4 млн кв. м жилья. «Это достаточно серьезный показатель по сравнению с прошлыми годами», — отметил представитель министерства. В том числе с господдержкой планируется построить 1 млн 60 тыс. кв. м жилья, из них для многодетных семей — 960 тыс., социального жилья — 47,3 тыс., арендного — 135,25 тыс., индивидуального — 1 млн 750 тыс. кв. м.

Авраменко также сообщил, что в этом году на реализацию указа № 240 о господдержке граждан при строительстве жилых помещений зарезервировано 699,670 млн рублей, на 26 июля освоено 60,4% (421 млн). В 2019 году планировалось ввести в эксплуатацию 304 дома, из них 83 уже введены, еще 182 дома находятся в стадии строительства.