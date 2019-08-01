В Беларуси выросла стоимость строительства жилья с господдержкой

/ Экономика
Просмотров: 300

Средняя стоимость строительства жилья с государственной поддержкой в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросла на 6% до 880 рублей за квадратный метр, сообщил 1 августа на пресс-конференции в Минске начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко.

Фото pixabay.com

При этом, по его словам, средняя стоимость строительства за счет всех источников финансирования в первом полугодии составила 1.053 рублей за кв. м (в первом полугодии 2018 года — 947 рублей).

«Стоит отметить, что стоимость строительства с господдержкой не превышает среднюю заработную плату по стране, а рентабельность строительства находится в пределах 5%. Для других категорий граждан стоимость складывается из рыночных условий на договорной основе», — заметил представитель министерства.

По его информации, в первом полугодии построено 1 млн. 705 тыс. кв. м жилья. Из них для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 635,7 тыс., в том числе 439 тыс. — с использованием господдержки. Для многодетных семей построено 3.049 квартир. Также построено 465 квартир социального пользования (23,8 тыс. кв. м), введено в эксплуатацию 714 арендных квартир (41 тыс. кв. м).


Застройщиков возьмут в ежовые рукавицы

«В лидерах Гомельская область, где построено 51% жилья от годового задания, и Минская область — 48%. Отстают Витебская область — 31,4% и Минск — 35,8%. Есть разные причины. Для Витебской области это благосостояние и отставание в строительстве инженерных сетей из-за погодных условий. Для Минска — особая ситуация, строить особенно и негде, а если есть, то нужны очень большие вложения в инженерные коммуникации. Много средств тратится из бюджета, но он тоже не резиновый», — пояснил Авраменко.

Он напомнил, что в 2019 году планируется построить 4 млн кв. м жилья. «Это достаточно серьезный показатель по сравнению с прошлыми годами», — отметил представитель министерства. В том числе с господдержкой планируется построить 1 млн 60 тыс. кв. м жилья, из них для многодетных семей — 960 тыс., социального жилья — 47,3 тыс., арендного — 135,25 тыс., индивидуального — 1 млн 750 тыс. кв. м.

Авраменко также сообщил, что в этом году на реализацию указа № 240 о господдержке граждан при строительстве жилых помещений зарезервировано 699,670 млн рублей, на 26 июля освоено 60,4% (421 млн). В 2019 году планировалось ввести в эксплуатацию 304 дома, из них 83 уже введены, еще 182 дома находятся в стадии строительства.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: жилищное строительство жилищное строительство с господдержкой

Другие материалы на эту тему:

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Не выше средней зарплаты. Калинин пообещал доступное жилье нуждающимся

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Как будет работать указ об адресных субсидиях при строительстве жилья

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

Виктор Янчуревич. ГОРОД. Расширение Минска и решение проблем нуждающихся в жилье горожан

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»

«Прихожу домой, а на его месте только строительный мусор»