Суд удовлетворил иск милиции к организаторам Дня Воли

Суд Московского района Минска на заседании 1 августа в полной мере удовлетворил исковые требования ГУВД Мингорисполкома к организаторам Дня Воли 24 марта в Киевском сквере. Решение вынесла судья Ольга Гусакова.

Милиция требовала взыскать 6.375 рублей за превышение количества участников, плату за пользование чужими средствами и пеню. Общая сумма исковых требований составила 8.013 рублей. Ответчиками по иску проходили заявители акции по случаю 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики Юрий Губаревич, Ольга Ковалькова, Николай Козлов и Игорь Борисов.

Со стороны организаторов празднования на слушании присутствовал Борисов. Милицию представлял юрисконсульт управления финансовой службы и тыла ГУВД Мингорисполкома Денис Зиновенко.

В ходе слушания свидетельские показания дал сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский, а также старший инспектор управления охраны и правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Астафьев.