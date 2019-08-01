Фотофакт. В Азовском море массово вымерли медузы

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Из-за ЧП с медузами пляж вблизи Геническа Херсонской области закрыли и отдыхающим запретили купаться.

Об этом в Facebook cообщила юрист Богдана Чернявская. Она также опубликовала подтверждающие фото и видео с отдыха.

«Как вы понимаете, это не нормально для Азовского моря. Такого никогда не было. Причиной всему этому есть строительство Керченского моста, выбросы, глобальное потепление также имеет влияние», — отметила она.

На кадрах видно, что на берег вынесло множество медуз, которые погибли. По словам Чернявской, из-за этого пляж был закрыт и отдыхающим запретили купаться из-за опасности для здоровья.
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Тэги: Украина Азовское море отдых в Украине запрет на купание медузы Персона: Богдана Чернявская Город: Херсон

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