Под Минском построят китайскую деревню для туристов

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Поселок в традициях китайского города Чунцин построят недалеко от аэропорта и индустриального парка «Великий камень».

По информации пресс-службы Мингорисполкома, китайским коллегам покажут некоторые участки в Минском и Смолевичском районах. Поселок разместится на участке площадью около 100 га. В качестве прототипов застройки будет использована традиционная застройка китайского города Чунцин. Инвестор пообещал построить поселок в кратчайшие сроки.

В свою очередь, в Китае построят традиционное белорусское селение.

Главной целью таких уникальных застроек станет развитие туризма, торговли и культурного обмена.
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Тэги: Беларусь-Китай Мингорисполком строительство жилья Город: Минск

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