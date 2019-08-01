Под Минском построят китайскую деревню для туристов

Поселок в традициях китайского города Чунцин построят недалеко от аэропорта и индустриального парка «Великий камень».

По информации пресс-службы Мингорисполкома, китайским коллегам покажут некоторые участки в Минском и Смолевичском районах. Поселок разместится на участке площадью около 100 га. В качестве прототипов застройки будет использована традиционная застройка китайского города Чунцин. Инвестор пообещал построить поселок в кратчайшие сроки.

В свою очередь, в Китае построят традиционное белорусское селение.

Главной целью таких уникальных застроек станет развитие туризма, торговли и культурного обмена.