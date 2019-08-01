Новым послом Латвии в Беларуси назначили 61-летнего Эйнарса Семаниса

Президент Латвии Эгилс Левитс вручил дипломату верительные грамоты 1 августа, сообщили в пресс-службе латвийского МИД.

Источник: vdu.lt

Работу в Министерстве иностранных дел Семанис начал в 1993 году как руководитель отдела Америки и Австралии, занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и США.

Семанис был чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, послом-нерезидентом в Румынии, Болгарии, при Святом престоле и при Суверенном военном ордене рыцарей-госпитальеров святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. С 2015 года Семанис возглавлял посольство Латвии в Литве.

Учился Семанис в Латвийском университете, где получил степень магистра по философии и социологии. В Московском государственном университете получил степень доктора философии. Учился также в Университете Осло и Лондонской школе экономики и политических наук. Владеет английским, русским и китайским языками.

Дата прибытия дипломата в Минск пока неизвестна.