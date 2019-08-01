Новым послом Латвии в Беларуси назначили 61-летнего Эйнарса Семаниса

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 58

Президент Латвии Эгилс Левитс вручил дипломату верительные грамоты 1 августа, сообщили в пресс-службе латвийского МИД.

Источник: vdu.lt

Работу в Министерстве иностранных дел Семанис начал в 1993 году как руководитель отдела Америки и Австралии, занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и США.

Семанис был чрезвычайным и полномочным послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, послом-нерезидентом в Румынии, Болгарии, при Святом престоле и при Суверенном военном ордене рыцарей-госпитальеров святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. С 2015 года Семанис возглавлял посольство Латвии в Литве.

Учился Семанис в Латвийском университете, где получил степень магистра по философии и социологии. В Московском государственном университете получил степень доктора философии. Учился также в Университете Осло и Лондонской школе экономики и политических наук. Владеет английским, русским и китайским языками.

Дата прибытия дипломата в Минск пока неизвестна.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Латвия Персона: Эйнарс Семанис Эгилс Левитс

Другие материалы на эту тему:

Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Почему Рига относится к официальному Минску терпимее Варшавы и Вильнюса?

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

Беларусь вновь примет чемпионат мира по хоккею

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

На пару. Минск и Рига хотят совместно провести чемпионат мира по хоккею-2021

Каждая седьмая пачка — наша. Как белорусы дают прикурить латышам

Каждая седьмая пачка — наша. Как белорусы дают прикурить латышам