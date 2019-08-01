Минского таксиста обокрали во время поездки

Водитель подвозил двоих граждан, а после поездки не обнаружил своего кошелька, который лежал возле рычага коробки передач.

По информации ГУВД Мингорисполкома, таксист обратился в милицию, и правоохранители по горячим следам установили вора.

Злоумышленник сидел на заднем сиденье и незаметно прихватил чужое портмоне. Выйдя из машины, вытащил из него 150 рублей наличными, выбросил банковские карты, а сам кошелек разорвал на части.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.