Минского таксиста обокрали во время поездки

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Водитель подвозил двоих граждан, а после поездки не обнаружил своего кошелька, который лежал возле рычага коробки передач.

По информации ГУВД Мингорисполкома, таксист обратился в милицию, и правоохранители по горячим следам установили вора.

Злоумышленник сидел на заднем сиденье и незаметно прихватил чужое портмоне. Выйдя из машины, вытащил из него 150 рублей наличными, выбросил банковские карты, а сам кошелек разорвал на части.

Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.
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Тэги: таксист кража Город: Минск

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