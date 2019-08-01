У семьи заммэра Москвы нашли недвижимость на 100 млн долларов

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Первый заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заработала миллионы долларов с помощью продажи городской недвижимости фирмам, подконтрольным ее семье.

Об этом сообщается на сайте лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Сергунина с 2011 по 2018 год, будучи заместителем Сергея Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, курировала продажу недвижимости, принадлежащей городу. За это время около десятка старинных особняков в центре Москвы были проданы компаниям, бенефициаром которых являлся муж сестры Сергуниной Лазарь Сафаниев. Во всех случаях цена продажи была близка к минимально заявленной на аукционе. На месте большинства из этих зданий были построены гостиницы.

Сейчас в собственности у сестры, матери и отца Сергуниной находятся несколько элитных квартир и пентхаусов в Москве, а также пять дорогих автомобилей. Сестра чиновницы также является владельцем двух ресторанов на ВДНХ, а ее муж — собственником поместья в Австрии.


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Общая стоимость недвижимости, которой владеет семья Сергуниной, оценивается в 102 млн долларов.

При этом Сергунина — самый бедный чиновник московской мэрии. Судя по ее декларации, она живет только на зарплату, а за всю жизнь заработала на скромную «трешку» на Юго-Западной.

На своем нынешнем посту Сергунина курирует в том числе проведение выборов в Мосгордуму. Из-за отказа избиркомов регистрировать на них независимых кандидатов в Москве начался политический кризис, сопровождаемый масштабными акциями протеста.
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Тэги: Единая Россия коррупция российская оппозиция Персона: Алексей Навальный Наталья Сергунина Город: Москва

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