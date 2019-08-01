Мезенцев: Россия не пытается спорить или уйти от компенсации убытков Беларуси из-за поставок некачественной нефти

Россия не пытается «спорить или уйти» от компенсации убытков, которые понесла Беларусь в результате поставки ей некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба», заявил в Минске на встрече с журналистами посол РФ Дмитрий Мезенцев.

«Я был несколько раз участником [переговоров по проблеме некачественной нефти], правда, это не были последние дни переговоров Игоря Ляшенко и Дмитрия Козака, как вы знаете, они вице-премьеры, — сказал Мезенцев. — В переговорах участвовал мой коллега — посол Владимир Семашко, тем более что он в ранге вице-премьера. Совершенно отчетливо и последовательно российский вице-премьер подчеркнул, что по итогам завершения работы по подсчету убытков убытки, которые понесла белорусская сторона, будут компенсированы. Никто от этого не пытается уйти».

«Более того, российской стороной запрос белорусской стороны практически полностью удовлетворен на дополнительную поставку нефти, прежде всего на «Нафтан». Переговоры, достаточно быстро состоявшиеся, дали результат. И сегодня, еще раз подчеркиваю, российская сторона ответила на запрос белорусской в том объеме, который был заявлен — 98 тыс. тонн дополнительно. Буквально в считанные дни это было. Это важно, чтобы обеспечить и посевную, и уборочную», — добавил дипломат.

Повышенное содержание дихлорэтана в российской нефти концерн «Белнефтехим» обнаружил в апреле и, чтобы избежать аварии на НПЗ, снизил переработку и экспорт нефтепродуктов. После того как принимать некачественное сырье отказались иностранные потребители, транзит по «Дружбе» был полностью остановлен, сейчас поставки возобновлены.

По мнению Национального банка Беларуси, поступление «грязной» российской нефти в Беларусь привело к существенному замедлению темпов экономического роста в стране. «Прирост реального ВВП замедлился с 1,3% в первом квартале 2019 года до 0,5% во втором квартале 2019 года к соответствующему кварталу предыдущего года», — говорится в последнем обзоре Нацбанка, где анализируется динамика макроэкономических показателей.