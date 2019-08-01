Посол России заявил, что вопрос введения единой валюты в ближайшее время решаться не будет

Вопрос введения единой валюты Союзного государства в ближайшее время решаться не будет, заявил на встрече с журналистами в Минске посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

«Сегодня есть тенденция на все больший рост товарооборота в национальных валютах, привязки к белорусскому и российскому рублю, — сказал он. — Вы видите, что происходит с долларом. Соединенные Штаты используют доллар в том числе как экономическую дубину, в том числе в диалоге с крупнейшими мировыми державами. В этом плане давайте нарабатывать опыт по этапам. Когда станет совершенно понятно, что без единой валюты не обойтись, абсолютно убежден, что стороны придут к этому решению. Но пока, думаю, это не решение ближайшего времени».

Вместе с тем Мезенцев отметил, что углубленная интеграция предполагает «выход на сближение, а в дальнейшем на весомую унификацию национальных законодательств, из которых будет вытекать близость нормативной базы и сближение практик деятельности хозяйствующих субъектов, правительств».

«Будет ли при этом единая валюта или не будет, я не вижу здесь никакой жесткой связи. Интеграция может, я полагаю, и будет этапной. Она не может быть интеграцией „с понедельника“. Нужно наработать определенный опыт, отладить механизм обратной связи, с тем чтобы государственные регуляторы имели право вносить коррективы в ту же самую нормативную базу», — отметил дипломат.