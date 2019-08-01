Мезенцев прокомментировал компенсацию налогового маневра Россией

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Беларусь обозначила свою позицию по поводу компенсации Россией налогового маневра, и российская сторона «внимательно к этому отнесется», заявил в Минске на встрече с журналистами посол РФ Дмитрий Мезенцев.


МИД России исключил компенсацию для Беларуси за налоговый маневр

«Россия никогда не пойдет на нарушение международных договоров, касаются они взаимодействия с ближайшим партнером и союзником — Республикой Беларусь либо отношений в рамках ЕАЭС. — заявил дипломат. — Говорить о том, что кто-то кого-то хочет ущемить, на мой взгляд, некорректно и по существу неверно».

На конкретный вопрос, получит ли Беларусь компенсацию налогового маневра, посол ответил, что российская сторона, по его ожиданию, «внимательно к нему отнесется».
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Тэги: налоговый маневр Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Мезенцев

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