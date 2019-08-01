Фотофакт. Работники фермы под Горками показали мертвых телят и тощих коров в навозе

Молочно-товарный комплекс «Паршино» примыкает к одноименному агрогородку в Горецком районе. Этот МТК — часть республиканского унитарного предприятия «Учхоз БГСХА», которое развилось из учебной фермы при тогда еще Горыгорецком земледельческом училище, а сейчас — Белорусской государственной сельскохозяйственной академии.

Источник: МТК «Паршино»

Учхоз БГСХА является одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий с государственной формой собственности республиканского подчинения и считается лучшим в Горецком районе, передает TUT.by . Директор учхоза Михаил Гулый два дня назад пошел на повышение — президент согласовал его на должность председателя Кировского райисполкома.

Работники фермы прислали фотографии мертвых телят и тощих коров с гниющими выменами. Также на снимках видны гниль и серьезные травмы копыт у коров. И причина этого тоже видна на фото: животные стоят и лежат в навозной жиже, подстилки в сарае нет.

«Это старое родильное отделение, раздой первотелок и телятник. Но вместо живых телят, как видите, складируют мертвых, и так они лежат неделями. Прогнившие вымена на фото — живых дойных коров, молоко от которых отдается на выпойку телятам», — так прокомментировали снимки работники комплекса.

Источник: МТК «Паршино»

По телефону работники подтвердили, что фото сделаны на ферме в Паршино, что ситуация критическая, а руководство никак не реагирует, что сами работники устали от бессилия и увольняются.

Кто виноват в ситуации на МТК «Паршино», выясняют. Заведующий комплексом Евгений Хмурович комментировать что-либо без согласия руководства отказался. Директора учхоза нет — его на днях отправили на повышение. А исполянет обязанности директора сейчас Александр Янкович, который на сайте организации значится как главный экономист. Поговорить с ним не удалось — он, по словам сотрудницы учхоза, как минимум полдня был на совещании в Могилевском облисполкоме.

Источник: МТК «Паршино»

Прокуратура установила нарушения ветеринарного, санитарного и эпидемиологического законодательств. Например, нарушения правил содержания и выращивания крупного рогатого скота; правил содержания и эксплуатации зданий и сооружений, в которых содержится скот; нарушения в части кормления телят и коров, а также правил захоронения и уничтожения трупов животных, продуктов животного происхождения. Поставлен вопрос о привлечении к ответственности главного ветеринарного врача предприятия, главного зоотехника, начальника комплекса.