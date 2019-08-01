Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совета министров от 31 июля № 497 в Беларуси 1 августа снижены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале, ставка экспортной пошлины составит: на сырую нефть — 94,1 доллара за 1 т (ранее — 100,3); на прямогонный бензин — 51,7 за 1 т (ранее — 55,1); на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла — 28,2 за 1 т (ранее — 30).

Предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они также были снижены.