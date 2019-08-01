В Нидерландах ввели запрет на ношение паранджи после 14 лет споров

Запрет вступил в силу 1 августа и касается таких предметов гардероба, как например, мусульманское покрывало — паранджа, а также никаб.

Одежду такого рода нельзя носить в общественных местах, включая школы, больницы, государственные учреждения и транспорт, сообщает «Немецкая волна» .

Министерство внутренних дел страны призвало компетентные органы и муниципальные власти обеспечить действие запрета. Так, сотрудники органов безопасности должны для начала потребовать, чтобы женщина, показавшаяся в общественном месте в парандже или никабе, открыла лицо. В случае отказа выполнить это требование, ей может быть запрещен вход в здание и грозить штраф от 150 евро. Запрет распространяется также на мотоциклетные интегральные шлемы и балаклавы.

Впрочем, до сих пор неясно, будет ли запрет действовать в полной мере. Некоторые учреждения, в частности, больницы, общественный транспорт и полиция уже заявили, что не будут его придерживаться.

Первой закрывать лицо в общественных местах запретила Франция в 2011 году. Аналогичные меры действуют также в Дании, Бельгии, Болгарии и Австрии.