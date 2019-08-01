Глава Офиса президента Украины написал заявление об увольнении

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Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента 21 мая, сообщает NV.ua.

Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП. Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе. Сам Богдан заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.

Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов может возглавить Офис президента в случае принятия отставки Андрея Богдана, сообщил народный депутат Сергей Лещенко.
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Тэги: Администрация президента Украины отставка Персона: Андрей Богдан Иван Баканов Город: Киев

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