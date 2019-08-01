Глава Офиса президента Украины написал заявление об увольнении

Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента 21 мая, сообщает NV.ua .

Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП. Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе. Сам Богдан заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.