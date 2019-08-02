Атмосферные фронты оккупировали Беларусь
В последний день рабочей недели погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса.
Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Практически во всех регионах пройдут дожди (возможны грозы).
Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +21°C.
В столице вероятность дождя очень высока (возможна гроза). Столюик термометра покажет следующие значения:
- утром +13..+15°C;
- днем +17..+19°C;
- вечером +15..+17°C.