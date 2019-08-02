Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

/ Общество
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В последний день рабочей недели погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса.


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Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Практически во всех регионах пройдут дожди (возможны грозы).

Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +21°C.

В столице вероятность дождя очень высока (возможна гроза). Столюик термометра покажет следующие значения:

  • утром +13..+15°C;
  • днем +17..+19°C;
  • вечером +15..+17°C.
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Тэги: погода

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