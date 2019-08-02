Атмосферные фронты оккупировали Беларусь

В последний день рабочей недели погоду в Беларуси будут формировать атмосферные фронты и прохладная неустойчивая воздушная масса.

Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Практически во всех регионах пройдут дожди (возможны грозы).

Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до +21°C.

В столице вероятность дождя очень высока (возможна гроза). Столюик термометра покажет следующие значения: