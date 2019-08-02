Азаренко проиграла Векич на турнире в Сан-Хосе 02.08.2019 / 08:15 / Спорт Просмотров: 520 A- A+ Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Сан-Хосе (призовой фонд — более 800 тыс. долларов). Белоруска уступила хорватке Донне Векич — 4:6, 3:6. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Донна Векич Город: Сан-Хосе Другие материалы на эту тему: В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание