Азаренко проиграла Векич на турнире в Сан-Хосе

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Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко завершила выступление в одиночном разряде на турнире в Сан-Хосе (призовой фонд — более 800 тыс. долларов).

Белоруска уступила хорватке Донне Векич — 4:6, 3:6.
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Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Донна Векич Город: Сан-Хосе

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