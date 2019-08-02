Еще пять белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

/ Экономика
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) взял под усиленный контроль еще пять белорусских предприятий.

Как сообщается, такое решение было принято в связи с «выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований».

На «карандаш» попали следующие предприятия:

  • ОАО «Птицефабрика «Дружба»;
  • ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат»;
  • УПП «Полоцкий молочный комбинат»;
  • ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»;
  • ОАО «Рыбхоз «Полесье».
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Тэги: Россельхознадзор

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