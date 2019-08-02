Еще пять белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) взял под усиленный контроль еще пять белорусских предприятий.

Как сообщается, такое решение было принято в связи с «выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований».

На «карандаш» попали следующие предприятия: