Еще пять белорусских предприятий попали в «черный список» Россельхознадзора
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) взял под усиленный контроль еще пять белорусских предприятий.
Как сообщается, такое решение было принято в связи с «выявлением нарушений ветеринарно-санитарных требований».
На «карандаш» попали следующие предприятия:
- ОАО «Птицефабрика «Дружба»;
- ОАО АФПК «Жлобинский мясокомбинат»;
- УПП «Полоцкий молочный комбинат»;
- ОАО «Форелевое хозяйство «Лохва»;
- ОАО «Рыбхоз «Полесье».