В Минске школьница хотела спрыгнуть с 19-го этажа – ее спас милиционер

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Оперуполномоченный отдела уголовного розыска Первомайского РУВД столицы Дмитрий Гутников спас девушку, которая собиралась покончить жизнь самоубийством, бросившись с балкона 19-этажа.

Школьница на своей странице в социальной сети сообщила, что решила совершить суицид. Подруга девушки позвонила в милицию.

Во время выезда на место, Гутников вел переписку с потенциальной самоубийцей. Сотрудник милиции всячески отговаривал ее от необдуманного поступка. Поднявшись на балкон, он смог оттянуть ее на безопасное расстояние, после чего связался с родителями девушки и лично передал им дочь.
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Тэги: попытка суицида Персона: Дмитрий Гутников Город: Минск

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