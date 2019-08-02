Клещи атакуют минчан

В Минске увеличилось количество людей, которые обращались за медицинской помощью после укусов клещей.

По данным эпидемиологов, в этом году пострадавших стало на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Наиболее опасными местами в столице названы:

лесные массивы у Цнянского водохранилища (Цна — МКАД — ул. Мирошниченко), Степянки и Дражни;

лесополоса в районе станции метро «Восток» — БНТУ;

фруктовый сад на улице Рафиева;

сквер на улице Машинистов.

В Минздраве советуют принять меры, чтобы избежать таких неприятностей, как заражение «клещевыми инфекциями». В частности рекомендуется: