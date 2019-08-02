Клещи атакуют минчан
В Минске увеличилось количество людей, которые обращались за медицинской помощью после укусов клещей.
По данным эпидемиологов, в этом году пострадавших стало на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го.
Наиболее опасными местами в столице названы:
- лесные массивы у Цнянского водохранилища (Цна — МКАД — ул. Мирошниченко), Степянки и Дражни;
- лесополоса в районе станции метро «Восток» — БНТУ;
- фруктовый сад на улице Рафиева;
- сквер на улице Машинистов.
В Минздраве советуют принять меры, чтобы избежать таких неприятностей, как заражение «клещевыми инфекциями». В частности рекомендуется:
- использовать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающую открытые участки тела;
- при длительном нахождении в местах вероятного нападения клещей применять отпугивающие средства, которые наносятся на одежду или кожу;
- проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия с одежды клещей не реже одного раза в час и в конце посещения лесных и парковых зон;
- на дачных и приусадебных участках удалять опавшую листву, валежник, проводить своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы;
- при обнаружении на теле клеща следует обращаться в ближайшую больницу.