Клещи атакуют минчан

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В Минске увеличилось количество людей, которые обращались за медицинской помощью после укусов клещей.

По данным эпидемиологов, в этом году пострадавших стало на семь процентов больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Наиболее опасными местами в столице названы:

  • лесные массивы у Цнянского водохранилища (Цна — МКАД — ул. Мирошниченко), Степянки и Дражни;
  • лесополоса в районе станции метро «Восток» — БНТУ;
  • фруктовый сад на улице Рафиева;
  • сквер на улице Машинистов.

В Минздраве советуют принять меры, чтобы избежать таких неприятностей, как заражение «клещевыми инфекциями». В частности рекомендуется:

  • использовать одежду из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающую открытые участки тела;
  • при длительном нахождении в местах вероятного нападения клещей применять отпугивающие средства, которые наносятся на одежду или кожу;
  • проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения и снятия с одежды клещей не реже одного раза в час и в конце посещения  лесных и парковых зон;
  • на дачных и приусадебных участках удалять опавшую листву, валежник, проводить своевременную вырубку сорных кустарников и скашивание травы;
  • при обнаружении на теле клеща следует обращаться в ближайшую больницу.
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Тэги: клещи Город: Минск

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