Белорусские военные завершают подготовку к учению «Щит Союза-2019»

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Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси завершают подготовку к совместному белорусско-российскому оперативному учению»Щит Союза-2019».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, в настоящее время в полевых условиях отрабатываются вопросы совершенствования навыков личного состава по погрузке (разгрузке) техники на железнодорожный транспорт, вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград и в ночных условиях.

Следующим этапом станет проведение смотров готовности войск к выполнению учебно-боевых задач и передислокация к месту проведения учения.

Учение пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.
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Тэги: Щит Союза учения

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