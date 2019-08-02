Белорусские военные завершают подготовку к учению «Щит Союза-2019»

Воинские части и подразделения Северо-Западного оперативного командования и сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси завершают подготовку к совместному белорусско-российскому оперативному учению»Щит Союза-2019».

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, в настоящее время в полевых условиях отрабатываются вопросы совершенствования навыков личного состава по погрузке (разгрузке) техники на железнодорожный транспорт, вождению боевых машин, в том числе с преодолением водных преград и в ночных условиях.

Следующим этапом станет проведение смотров готовности войск к выполнению учебно-боевых задач и передислокация к месту проведения учения.

Учение пройдет с 13 по 19 сентября на полигоне Западного военного округа Вооруженных сил России Мулино в Нижегородской области и станет завершающим этапом двухгодичного цикла совместной боевой подготовки вооруженных сил двух стран.