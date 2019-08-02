Трамп ударил по России новыми санкциями

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе в действие новых санкций против России. Как отмечается, данный шаг является продолжением санкций за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и смерть британской гражданки в Солсбери в результате химической атаки, которую, как полагают западные правительства, совершили российские агенты.

Фото pixabay.com

О введении санкций сообщили амеркианские издания New York Times и Politico. Официально их введение еще не подтверждено, но акции на российской бирже в первую минуту после открытия торгов упали на 1,5-2%, пишет Би-би-си.

США за последние годы ввели в отношении России целый ряд санкций по разным причинам. Часть ограничительных мер распространялась только на отдельных российских чиновников и бизнесменов, другая часть затрагивала целые сектора российской экономики.
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Тэги: США-Россия санкции Персона: Дональд Трамп

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