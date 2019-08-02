На смоленском полигоне уничтожили крупную партию яблок из Беларуси

Две партии яблок неизвестного происхождения, задержанные по дороге из Беларуси в Россию, были уничтожены на смоленском полигоне АО «СпецАТХ».

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, всего под бульдозер попали 30 тонн фруктов.

Поводом для такого решения стало отсутствие у перевозчиков необходимых документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции.

Россельхознадзор ограничил поставки яблок, а также груш из Беларуси в апреле в связи с задержаниями на российско-белорусской границе фур с яблоками и грушами.

По данным российского ведомства, только за четыре дня таможенники задержали 11 фур и выявили 185 тонн «санкционки» из Беларуси.

Сегодня сообщалось, что Россельхознадзор взял под строгий контроль поставки продукции с пяти белорусских предприятий.