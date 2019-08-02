На смоленском полигоне уничтожили крупную партию яблок из Беларуси

/ Общество
Просмотров: 11

Две партии яблок неизвестного происхождения, задержанные по дороге из Беларуси в Россию, были уничтожены на смоленском полигоне АО «СпецАТХ».

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, всего под бульдозер попали 30 тонн фруктов.


Россельхознадзор не дремлет: белорус спрятал яблоки под мешками с картошкой

Поводом для такого решения стало отсутствие у перевозчиков необходимых документов, которые бы подтверждали качество и безопасность продукции.

Россельхознадзор ограничил поставки яблок, а также груш из Беларуси в апреле в связи с задержаниями на российско-белорусской границе фур с яблоками и грушами.

По данным российского ведомства, только за четыре дня таможенники задержали 11 фур и выявили 185 тонн «санкционки» из Беларуси.

Сегодня сообщалось, что Россельхознадзор взял под строгий контроль поставки продукции с пяти белорусских предприятий.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: санкционка яблоки Россельхознадзор

Другие материалы на эту тему:

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Подвешенная интеграция. Судьба Беларуси будет поставлена на дорожную карту

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Россельхознадзор просит ФСБ пресечь «серые» поставки из Беларуси

Под небывалый урожай яблок освободят полки белорусских магазинов

Под небывалый урожай яблок освободят полки белорусских магазинов

«Выбросить жалко». Белорусы сдают яблоки сотнями килограммов

«Выбросить жалко». Белорусы сдают яблоки сотнями килограммов