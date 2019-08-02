Минчанке подарили 100 пачек пломбира и… поле в центре Минска

20-летняя Валентина Шамко из Минска победила в конкурсе «Я валошка» от создателей василькового мороженого «Белы полюс». Обладательница васильковых глаз убедила жюри, что очень любит цветы и мороженое.

Организаторы не поскупились: подарили девушке 250-метровое поле с васильками и рожью в Центральном ботаническом саду, а в придачу — запас пломбира «Валошка» на целое лето.

Третий месяц хозяйка васильковых плантаций приходит в минский ботанический сад по безлимитному абонементу, периодически поливает растения на своем поле.

Теперь, когда цветы и злаки взошли, обладательница эксклюзивного приза делится фотографиями столичного поля и приглашает всех желающих в ботанический сад, чтобы увидеть его вживую. 250 квадратных метров васильков и ржи в центре столицы — пейзаж непривычный и впечатляющий.

Поле не только выполняет эстетическую функцию, но и имеет символический смысл. По словам инициатора проекта — бренда «Белы полюс», примерно столько васильков и ржи нужно для изготовления мороженого, объема которого будет достаточно, чтобы накормить цветочным мороженым всех посетителей ботанического сада на протяжении дня.