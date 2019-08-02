Правозащитники рассказали спецдокладчику ООН о случаях незаконного использования антиэкстремистского законодательства в Беларуси

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Правозащитники закрытого властями правозащитного центра «Весна» проинформировали спецдокладчика ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолайн о случаях незаконного использования антиэкстремистского законодательства в Беларуси.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, спецдокладчика также проинформировали о случаях преследования граждан в Беларуси за публикацию контента, который, по мнению властей, может привести к разжиганию расовой, национальной или иной ненависти и вражды.

«В последние годы правозащитники все чаще документируют случаи незаконного использования антиэкстремистского законодательства путем необоснованного привлечения людей к ответственности за распространение экстремистских информационных материалов или материалов, ранее признанными таковыми и включенные в списки экстремистских, в том числе за репосты таких материалов и изображений в социальных сетях, — говорится в обращении. — В некоторых случаях ситуация доведена до абсурда, когда авторы привлечены к административной ответственности за публичный показ нацистской символики в антинацистских карикатурах. Таким образом, антиэкстремистское законодательство используется властями для борьбы с инакомыслием и недопустимо ограничивают свободу слова».

По мнению правозащитников, государственные органы Беларуси «не принимают надлежащих мер по предотвращению и борьбе с насилием и экстремизмом в обществе, поскольку незаконные действия, совершаемые против уязвимых групп, мотивированных ненавистью, правоохранительными органами и судами не квалифицируются должным образом как преступления, совершенные на основании ненависти, а не просто хулиганство или иные мотивы».

В сообщении также отмечается, что недавно представители ведущих белорусских правозащитных организаций (Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинский комитет, ПЦ «Весна» и Human Constanta) подготовили совместный аналитический доклад «Противодействие экстремизму и права человека», в котором анализируется национальное антиэкстремистское законодательство и практика его применения.

Правозащитники критически оценили определение экстремизма в национальном законодательстве, порядок формирования и деятельности комиссий, на которые возложены экспертные функции, состояние гражданского процессуального законодательства, а также законодательства, регулирующего деятельность интернета.

В докладе описываются случаи применения антиэкстремистского законодательства и привлечения граждан к уголовной и административной ответственности.
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Тэги: правозащитники спецдокладчик ООН по Беларуси

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