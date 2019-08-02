Лукашенко вызвал на ковер руководство правительства

/ Экономика
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Александр Лукашенко обсудил сегодня с руководством правительства отношения с Россией, а также другие актуальные экономические вопросы.

Фото пресс-службы президента

Он подчеркнул, что обсуждаемые темы не являются вопросами, которые необходимо прорабатывать с нуля: «Эти вопросы давно известны, они так или иначе обсуждаются в обществе и нами. Не надо самоотчетов. Нужны конкретные предложения и обоснование тех или иных положений».

Лукашенко призвал присутствующих высказывать разные точки зрения, так как это оченть важно для принятия взвешенных решений.
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Тэги: Совмин экономика Беларуси Персона: Александр Лукашенко

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