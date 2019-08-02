Раненого сотрудника посольства Беларуси в Турции выписали из больницы

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Раненого 24 июля в Турции белорусского дипломата выписали из больницы.

«Наш коллега идет на поправку. Сегодня его выписали из больницы. Он будет проходить реабилитацию в домашних условиях», — сообщил БелаПАН заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии белорусского МИД Андрей Шупляк.


Макей об инциденте в Анкаре: в нашего советника выстрелили четыре-пять раз

Инцидент с белорусским дипломатом произошел в Анкаре вечером 24 июля. В советника по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам выстрелил несколько раз сосед — бывший военный, состоял на учете в психоневрологическом медучреждении.

Белорусский дипломат был тяжело ранен и срочно прооперирован.

Имя пострадавшего МИД Беларуси не сообщал. По данным турецкой газеты Hurriyet, это Александр Поганшев.
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Тэги: нападение на дипломата Персона: Александр Поганшев Андрей Шупляк Город: Анкара