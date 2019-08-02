Фотофакт. К офису партии Макрона сбросили несколько тонн навоза

Во Франции фермеры, недовольные соглашением о свободной торговле с Канадой, сбросили несколько тонн навоза под офисом партии Эммануэля Макрона.

Источник: Le Parisien

Фермеры активно протестуют всю неделю. Они придумывают различные варианты протеста, чтобы выразить несогласие с договором. Всего за неделю они «атаковали» 15 депутатов президентской партии в разных районах страны, сообщает leparisien.fr .

Последнюю показательную акцию фермеры из профсоюза FDSEA провели у южного города Тулуза в ночь на пятницу. Они сбросили несколько тонн навоза перед офисом партии «Вперед, республика».

Представитель FDSEA Люк Месба заявил в пятницу в эфире местной телерадиовещательной компании France Bleu, что соглашение Европейского союза с Канадой «губительно для нас, фермеров, и уничтожит все нормы качества».

Парламент Франции на прошлой неделе ратифицировал соглашение, которое снижает пошлины и доступ к ключевым продуктам.