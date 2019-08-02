Анархисту Дмитрию Полиенко предъявили новое обвинение

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Мера пресечения в отношении активиста осталась прежней — он находится под стражей.


На анархиста Дмитрия Полиенко завели еще два уголовных дела

«Указания прокурора, в связи с которыми уголовное дело в отношении Дмитрия Полиенко было возвращено в Заводской РОСК для проведения дополнительного расследования, выполнены, — сказала официальный представитель Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская. — В настоящий момент ему предъявлено новое обвинение по ст. 341 (порча имущества в общественном месте), по ч. 1 ст. 130 (возбуждение иной социальной вражды или розни по признаку социальной принадлежности), по ст. 369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) и по ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство)».

Уголовное дело уже передано прокурору для направления в суд.
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Тэги: анархист суд уголовное дело Персона: Дмитрий Полиенко

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