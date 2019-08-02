Пик звездопада Персеиды ожидается в ночь с 12 на 13 августа

Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа.

Персеиды подлетят к нашей планете уже в начале августа и будут активными практически весь месяц, сообщает ТСН . Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Тогда к земной атмосфере подойдет самый плотный поток метеоритов.

Наблюдать за метеорами советуют между двумя часами ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов вечера. Чтобы лучше рассмотреть астрономическое явление лучшие выехать за город от сильного искусственного освещения.