Пик звездопада Персеиды ожидается в ночь с 12 на 13 августа

Ожидается завораживающее астрономическое явление большой силы.

/ Общество
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Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа.


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Персеиды подлетят к нашей планете уже в начале августа и будут активными практически весь месяц, сообщает ТСН. Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Тогда к земной атмосфере подойдет самый плотный поток метеоритов.

Наблюдать за метеорами советуют между двумя часами ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов вечера. Чтобы лучше рассмотреть астрономическое явление лучшие выехать за город от сильного искусственного освещения.
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Тэги: звездопад Персеиды космос

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