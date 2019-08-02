Шестилетнего мальчика убило током на черноморской базе отдыха

Инцидент произошел в Одесской области вечером 1 августа.

По сообщению областного управления Нацполиции, на базе отдыха «Ветерок», расположенной в селе Приморское, погиб ребенок из Молдовы, который отдыхал в Украине с семьей.

Установлено, что мальчик играл у домика. Когда родители в очередной раз вышли присмотреть за сыном, увидели его без сознания. Родные сразу же вызвали «скорую», однако попытки медиков спасти жизнь ребенка оказались напрасными. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

По предварительным данным, мальчик взялся рукой за трубу с оголенными проводами.

Начато уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: «умышленное убийство с пометкой «несчастный случай» и «нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений».