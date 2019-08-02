Сотрудница банка в Слониме обманула знакомых на 540 тысяч рублей

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Главный специалист по кредитованию физических лиц расчетно-кассового центра одного из банков в Слониме пойдет под суд.

Источник: СК

По данным пресс-службы Генпрокуратура, фигурантка обманула знакомых и банк на 540 тысяч рублей, а ущерб не возместила.

Ее обвиняют по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.

Обвиняемой инкриминированы 72 эпизода противоправных действий в отношении имущества граждан и банковских учреждений стоимостью более 540 тысяч рублей. Ранее в Следственном комитете называли сумму в 370 тысяч рублей.

Женщина в период с января 2014 года по октябрь 2018 года, используя доверительные отношения с потерпевшими, просила их одолжить ей деньги под различными вымышленными предлогами.
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Тэги: мошенничество банк кража Город: Слоним

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