Лукашенко поручил МИД активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Россией

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Александр Лукашенко провел совещание с правительством по экономическому развитию страны.

«В ближайшее время Министерство иностранных дел внесет свои предложения главе государства», — заявил премьер-министр Сергей Румас в комментарии, показанном в эфире телеканала «Беларусь 1».

Минск и Брюссель уже несколько лет ведут переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии.

Ранее в представительстве ЕС в Минске пояснили, что в случае подписания данных соглашений стоимость шенгенских виз для Беларуси составит 35 евро. Сейчас визовый сбор составляет 60 евро, а с 2 февраля 2020 года он увеличится до 80 евро.


МВД: переговоры с ЕС по соглашению о реадмиссии завершены

В июне 2017 года стало известно, что Беларусь и Россия готовят межправительственное соглашение о взаимном признании виз. Ожидалось, что оно будет подписано до конца того же года. Затем планировалось, что это произойдет в декабре 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства в Бресте. Как заявил Александр Лукашенко, документ не прошел внутригосударственные процедуры в Беларуси. Кроме того, в апреле 2018 года стороны начали переговоры о внесении изменений в соглашение о реадмиссии.
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Тэги: упрощение визового режима Беларусь-ЕС визовый режим с ЕС Персона: Сергей Румас Владимир Макей

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