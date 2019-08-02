Спецпредставитель США в Украине назвал ошибкой решение вернуть Россию в ПАСЕ

Спецпредставитель США в Украине Курт Волкер считает, что решение о возвращении делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы является ошибочным и вредит авторитету Совета Европы.

Об этом дипломат рассказал в интервью журналу «Тиждень» .

«Решение о возвращении России в ПАСЕ было ошибочным. Оно вредит авторитету Совета Европы. Это была самая важная организация по защите демократических институтов и прав человека в Европе, и такой шаг нанес большой ущерб ее авторитету», — сказал Волкер.

Он также отметил, возвращение РФ в организацию не означает, что Европа сейчас «перелистывает страницу» и забывает о российской агресси — наоборот, сейчас растет беспокойство из-за вмешательства РФ в демократические процессы в западноевропейских странах.

«Теперь есть ясность в том, как люди говорят о России. Есть обеспокоенность из-за угрозы национальному суверенитету со стороны Москвы: совершение убийств, покушений на жизнь на территории европейских стран, таких как Великобритания, применение химического оружия и вообще готовность использовать его. Есть глубокое разочарование отсутствием российской реакции на ряд вопросов», — сказал чиновник.

Волкер подчеркнул, что в Европе усиливается сопротивление российским решениям, действиям и влиянию.

«Санкции ЕС сохраняются уже длительное время. Даже такие люди, как лидер итальянской „Северной лиги“ Маттео Сальвини, начинают понимать, что отношения с Россией будут иметь определенные последствия. Мы это видели в Австрии с отставкой правительства после скандала с видеозаписями. Роль России все более рассматривается как негативная. И я думаю, что в Европе сопротивление ей действительно усиливается», — считает Волкер.

В июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации. Официальной причиной снятия с России ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека. Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация.