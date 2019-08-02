Праздник украинской культуры пройдет 17 августа в Верхнем городе

17 августа в Минске на территории Верхнего города пройдет Праздник украинской культуры.

В программе праздника — выступления профессиональных и любительских творческих коллективов и исполнителей из Украины и Беларуси:

Состоится выставка традиционной украинской вышивки, будут представлены работы мастеров народных художественных ремесел — керамика, лозоплетение, соломоплетение, ткачество, вышивка и другое.

Гончары и кузнецы из Черниговской области проведут мастер-классы. Состоится открытый урок по изучению украинского языка и выставка-продажа украинских книг.

Вход свободный. Гостей праздника ждут с12:00 до 17:00.

Праздник организован Мингорисполкомом, Республиканским центром национальных культур, общественными объединениями украинцев «Ватра» и «Заповит» при поддержке посольства Украины.