Убыток пропутинского «Первого канала» составил более 200 млн долларов

Российские государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Два крупнейших государственных вещателя — ВГТРК и «Первый канал» — оказались самыми убыточными по основному виду деятельности, сообщает РБК . Убыток от основной деятельности у ВГТРК составил более 390 млн долларов, у «Первого канала» — более 200 млн.

«Первый канал» получил прочих доходов в размере почти 120 млн долларов, что привело к четырехкратному росту чистого убытка по сравнению с 2017 годом. Чистый убыток «Первого канала» в размере почти 110 млн стал самым крупным среди российских вещателей в прошлом году.

Убыток ТВЦ, принадлежащего правительству Москвы, превысил 78 млн, телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») и «Звезды» (принадлежит Минобороны) — более 30 млн.

Об убытках отчитались также телеканалы «Спас» Московской патриархии, «Супер» («Газпром-медиа») и «Че» («СТС-медиа»).